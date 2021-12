Giappone: Senato conferma nomina di Rahm come ambasciatore nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Risch ha detto di aspettarsi che Rahm combatta una proposta dell'amministrazione Biden nella quale si dichiara che gli Stati Uniti non saranno mai i primi a lanciare un attacco nucleare, e che useranno questo tipo di armi solo per rappresaglia. Una posizione simile "tradirebbe la nostra alleanza con il Giappone", che è "la nostra più grande risorsa nella nostra competizione strategica con la Cina", ha dichiarato il senatore repubblicano. Nella sessione odierna sono state confermate anche le nomine di diversi inviati Usa all'estero, come quelli in Spagna, Repubblica del Congo e Algeria, oltre che alcuni giudici federali. (Nys)