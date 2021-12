Covid: membri Cda Rai positivi, Sala annulla impegni istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento di questa mattina del sindaco di Milano Giuseppe Sala previsto per le ore 11 al Teatro Lirico Giorgio Gaber è annullato. Dopo aver appreso la notizia della positività al Covid di alcuni membri del Cda della Rai, incontrati nella mattinata di giovedì 16 dicembre (rispettando peraltro tutti i protocolli previsti), le attività istituzionali sono momentaneamente sospese in attesa dell’esito del tampone. (Com)