Covid: Coldiretti, Natale in zona gialla per 12 milioni di italiani

- Sono oltre 12 milioni di italiani che trascorreranno il Natale in zona gialla. Lo scrive la Coldiretti commentando gli ultimi dati Istat e il cambio di colore a partire da lunedì per Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento, come già avvenuto per Calabria, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonomia di Bolzano. Una situazione, si legge in una nota, che provoca una diffusa incertezza e preoccupazione lungo tutta la penisola, e che sta facendo posticipare prenotazioni e programmi per le feste e spingendo un numero crescente di italiani a ridimensionare i programmi per pranzi e cenoni di Natale. La maggioranza del 52 per cento degli italiani, scrive Coldiretti, consumerà il menù di Natale in tavolate con al massimo sei persone, soprattutto familiari all’interno delle case: ma l’avanzare della campagna di vaccinazione con la somministrazione delle terze dosi e l’arrivo del super green pass hanno restituito anche il coraggio di trascorrere il Natale fuori dalle mura domestiche a 3,5 milioni di persone che hanno infatti programmato di mangiare in ristoranti e agriturismi, anche se si tratta della metà rispetto al 2019, l’ultimo Natale prima della pandemia. Le conseguenze del passaggio in zona gialla, prosegue la nota, riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, a partire dall’obbligo di indossare sempre la mascherina sia all’aperto che nei luoghi chiusi passando per il taglio della capienza di luoghi aperti al pubblico che scende al 50 per cento per teatri, cinema, sale da concerto e stadi, e al 35 per cento per gli impianti sportivi al chiuso. (Com)