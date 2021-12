Trasporti: ripartono i tram di Roma, riattivate le linee 2, 3 e 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ripartita stamattina la linea 2 del tram che a Roma collega piazzale Flaminio con piazza Mancini. Il servizio tramviario è stato riattivato anche sulla tratta Porta Maggiore-Risorgimento delle linee 3 e 19. Alle 11:30 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, e dalla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, saliranno a bordo del tram 2 per un sopralluogo e un giro di verifica del servizio. Ieri si sono conclusi i lavori di sostituzione dei binari lungo il tracciato della linea 2 che collega piazzale Flaminio e piazza del Popolo a piazza Mancini percorrendo via Flaminia e viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi. Per quanto riguarda le linee 3 e 19, invece, sono terminati in anticipo gli interventi sui binari in piazzale del Verano dove, nelle settimane scorse, era stato necessario interrompere la circolazione. Da stamattina è ripristinata sull'intero percorso la linea tram 19 che collega Centocelle a piazza Risorgimento. (Rer)