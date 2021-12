Pd: ieri Agorà su cultura come patrimonio della comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “Ieri si è svolta un'importante agorà democratica dal titolo ‘Cultura: patrimonio della comunità’. Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa interamente dedicata ai temi culturali con il coinvolgimento di diversi parlamentari e tantissimi intellettuali, accademici, uomini e donne impegnati in diversi ambiti culturali - biblioteche, archivi, musei, teatri, spettacolo, economia della cultura - per riattivare un dibattito articolato sullo stato e sulle prospettive future del nostro patrimonio materiale ed immateriale”. Così in una nota i deputati Michele Nitti e Flavia Piccoli Nardelli, del Partito Democratico. “Se la pandemia ha inferto al mondo della cultura numerose fratture consegnandoci una realtà molto complessa e talvolta parcellizzata - aggiungono - diventa imprescindibile (ri)-partire dalla valorizzazione delle risorse e del capitale umano, dai professionisti della cultura, da nuove e virtuose forme di coinvolgimento dei privati e di tutela del nostro patrimonio, dal rilancio di temi quali la creatività, la sostenibilità e la riqualificazione dei luoghi e delle attività culturali”, dichiarano Nitti e Nardelli. “Dai numerosi e qualificati interventi abbiamo raccolto 4 grandi titoli: la cultura e la pandemia, e quindi la cultura come cura; la cultura e il Pnrr, come opportunità per cambiare il modo di vivere e gestire la cultura; il lavoro (e i diritti) nell'ambito culturale; la cultura come espressione delle comunità” spiegano i deputati. “A partire da questi preziosi spunti ci saranno nuovi momenti di confronto per arricchire ulteriormente il dibattito e articolare più approfonditamente la fase di elaborazione delle proposte”, concludono Nitti e Nardelli. (Com)