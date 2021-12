Viabilità: Anas, temporaneamente chiuso per incidente un tratto della Ss 494 Dir/A “Vigevanese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come comunica Anas in una nota, strada statale 494 Dir/A "Vigevanese" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, all'altezza del km 0,300, nei pressi dell'innesto con la statale 494 a Sud Ovest di Vigevano, a causa di un incidente che ha riguardato un mezzo pesante. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni in loco. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per la rimozione del mezzo incidentato, al fine di ripristinare la regolare circolazione appena possibile. (Com)