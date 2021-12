Milano: due scatti della città nel calendario fotografico 2022 della polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario della Polizia di Stato 2022 è composto da immagini realizzate da poliziotti attraverso un concorso fotografico: due di questi prestano servizio a Milano con la qualifica di assistente capo coordinatore. Si tratta di Cristiano Salinardi Pellegardi del Compartimento polizia ferroviaria Lombardia, scelto per il mese di giugno, e di Cristiano Bellocci dell'Ufficio di polizia di frontiers presso lo scalo di Milano Linate, la cui fotografia è stata abbinata al mese di agosto. Da quasi 20 anni Polfer milanese, Cristiano Salinardi Pellegardi ha cominciato ad interessarsi di fotografia nel 2002, frequentando corsi e cercando di studiare in modo approfondito la materia. Utilizza una reflex ed è appassionato di street photography, "molto vicina al mio modo di rappresentare la realtà che mi circonda" dice in una nota. “Ho pensato allo scatto per il calendario durante una giornata di servizio: il lockdown ha mostrato il volto di una stazione Centrale deserta e durante la lenta ripresa c'è stato un momento, in estate, in cui sembrava essere tornata alla vita pre-virus e la foto ritrae alcuni operatori della polizia tra un fiume di gente intenta a raggiungere il treno in partenza. L'idea iniziale era quella di riuscire a trasmettere la frenesia di una tipica giornata in stazione Centrale; le persone in movimento e la staticità della presenza della Polfer mi hanno fatto pensare alla porta di un saloon, fermo ma duttile alle numerose sollecitazioni: la presenza della polizia di Stato, in un mondo che va di fretta, rimane come un punto di riferimento. (segue) (Com)