Milano: due scatti della città nel calendario fotografico 2022 della polizia di Stato (2)

- Il 48enne Cristiano Bellocci, invece, da tempo in servizio presso la Polaria di Linate, da poco meno di un anno fa parte del Distaccamento cinofili dello scalo aereo, dove svolge le mansioni di "uomo caldo", coadiuvando i conduttori cinofili nell'impiego operativo dei cani antiesplosivo. La passione per la polizia comincia a maturare negli anni dell'infanzia, quando, con ammirazione ed orgoglio, inizia ad osservare le gesta dei suoi bisnonni, entrambi Guardie di pubblica sicurezza. Sempre da bambino sviluppa la passione per la fotografia che non si placa nel tempo diventando, anzi, negli anni sempre più forte. "Il concorso fotografico per il calendario della polizia di Stato 2022 è stato, per me, un'opportunità per coniugare le mie due passioni. Con quello scatto ho deciso di immortalare proprio l'amore, l'intesa e l'empatia che si crea tra il conduttore cinofilo e il proprio cane. A fare da sfondo ai due protagonisti dello scatto, il suggestivo scenario aeroportuale dove lavoro da anni". Anche per il 2022 il calendario si lega ad un doppio progetto di solidarietà. Il ricavato della vendita finanzierà in parte il progetto "Covax per un accesso equo eglobale ai vaccini", del Comitato italiano per l'Unicef Onlus, ed in parte sarà devoluta al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del Piano "Marco Valerio" che si occupa del sostegno ai poliziotti con figli affetti da patologie croniche. Per acquistare il calendario a Milano si invita a contattare (Com)