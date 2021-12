Reddito Cittadinanza: interrogazione Salvini ad Orlando su percettori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogazione di Matteo Salvini al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sul Reddito di cittadinanza. Il leader della Lega chiede "quale sia il numero di cittadini stranieri che attualmente lo percepiscono e il numero di quelli che percepiscono, o che hanno percepito negli ultimi anni, il beneficio pur non avendone diritto". Salvini domanda anche "quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare che i controlli previsti dalla legge siano svolti prima dell'erogazione del beneficio e in modo rigoroso, in particolare in ordine alla sussistenza dei requisiti di cittadinanza e residenza, e se intenda valutare altresì l'opportunità d'introdurre sanzioni incisive per gli stranieri che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto". (Com)