Agroalimentare: Coldiretti, tartufo patrimonio Unesco, in Lombardia oltre 2mila cercatori

- Sono oltre 2mila i tartufai muniti di tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta in Lombardia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati regionali in occasione dell'iscrizione della "Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali" nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità tutelato dall'Unesco. In Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – le aree maggiormente vocate per questo tipo di attività sono quelle dell'Oltrepo Pavese, con Varzi e Casteggio come centri principali, del Mantovano nella zona rivierasca del Po per il tartufo bianco e nella zona collinare dell'Alto Mantovano per il tartufo nero. Altre aree dove si possono trovare tartufi sono sulle colline moreniche del Garda in provincia di Brescia e in alcune zone della provincia di Bergamo. In Italia – sottolinea Coldiretti – l'arte della ricerca del tartufo coinvolge una rete nazionale composta da circa 73.600 detentori e praticanti, chiamati tartufai, riuniti in 45 gruppi associati nella Federazione nazionale associazioni tartufai italiani (Fnati), da singoli tartufai non riuniti in associazioni per un totale di circa 44.600 unità e da altre 12 associazioni di tartufai che insieme all'Associazione nazionale città del tartufo (Act) coinvolgono circa 20mila liberi cercatori e cavatori. (segue) (Com)