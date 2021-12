Germania: presidente Bundestag Bas, casi incitamento odio sui social sempre più minacciosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi di incitamento all’odio sui social network sono sempre più una costante e rappresentano una minaccia. Lo ha detto la presidente del Bundestag, Baerbel Bas, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “Welt” di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni. "Quello che sta accadendo attualmente su Internet non è più un normale processo di discussione democratica sopportabile, ma sempre più una minaccia", ha affermato l’esponente del Partito socialdemocratico (SdD). "Sono una rappresentante del Parlamento da dodici anni, ma non ho mai visto cose come quelle che stanno accadendo sui social network", ha detto Bas. La presidente del Bundestag ha chiesto requisiti di trasparenza per le piattaforme digitali e per le entità legali che ne detengono la responsabilità. "Il requisito di utilizzare il proprio nome reale è positivo, ma l’attuazione di questo meccanismo a livello legale è ancora agli inizi", ha detto Bas, secondo cui sono sempre di più gli “esponenti politici che non possono più e non vogliono affrontare questa costante agitazione su Internet”, ha aggiunto la presidente del Bundestag. (Geb)