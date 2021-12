Sicurezza: Baldoni (Acn), in Italia circa 100 mila server esposti a vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia ci sono circa centomila server esposti a vulnerabilità: per questo c’è un esercizio che viene portato avanti da sabato scorso in tutti i data center a livello nazionale, per cercare di coprire la vulnerabilità e porre gli aggiornamenti necessari a fare sì che essa non venga sfruttata dall’esterno. Lo ha detto Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, commentando su Sky Tg24 le vulnerabilità del software Java identificate nei giorni scorsi. “Si tratta di un lavoro che va fatto velocemente, perché dall’altra parte ci sono numerose attività tese a identificare server vulnerabili, e di un esercizio a cui ci si dovrà abituare in futuro: da un parte il progresso in campo informatico da informazioni e consente di efficientare i processi, dall’altra dobbiamo essere consapevoli della presenza di un rischio”, ha detto, aggiungendo che al momento l’Agenzia non ha conseguenze rilevanti da segnalare, che tuttavia potrebbero arrivare anche nelle prossime settimane. “Tutti noi, quando visitiamo un sito web o apriamo degli allegati, dobbiamo entrare in un’ottica di gestione del rischio”, ha concluso. (Rin)