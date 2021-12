G20: Enel e W20 a confronto su prospettiva di genere per la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prospettiva di genere per l'ammodernamento e l'equilibrio ambientale delle città e dei porti come elementi di una visione sistemica del futuro dell'Italia in linea con gli indirizzi europei e con i principi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Se ne parlerà lunedì 20 dicembre alle ore 16 nel convegno organizzato dal Women20, il gruppo ufficiale del G20 sulla parità di genere, ed Enel, presso l'aula magna di Palazzo Taverna a Roma. Interverranno all'incontro Linda Laura Sabbadini, Chair del W20, Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che saranno intervistati da Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Interverranno inoltre, nel corso della kermesse, Sonia Sandei, Head of electrification di Enel Group, Rodolfo Giampieri, Presidente di Assoporti, Lina Tsaltampasi, Presidente Sege e Darya Majidi, Presidente Donne 4.0. Per il Women20 interverranno la Capo delegazione italiana, Elvira Marasco e la sherpa, Martina Rogato. (Com)