Sicurezza: Baldoni (Acn), consapevolezza su come gestire i dati funzionale a sovranità digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non potrà esserci sovranità digitale se non saremo in grado di sviluppare una tecnologia nazionale ed europea, che consenta di avere consapevolezze su come vengono gestiti i nostri dati. Lo ha detto a Sky Tg24 il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni. “L’Agenzia deve essere un enzima per la creazione di partnership pubblico-private, perché non possiamo pensare ad un sistema governativo che dia regole in assenza di un confronto con i privati: questo problema è aggravato ulteriormente da salari bassi, che hanno creato negli ultimi 20 anni non solo una fuga di cervelli, ma soprattutto di tecnici e ingegneri che abbiamo difficoltà a reperire nel nostro Paese”, ha spiegato. (Rin)