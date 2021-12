Immobiliare: eletto nuovo consiglio direttivo della Fimaa Confcommercio di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Fimaa Confcommercio Roma che guiderà l’associazione nei prossimi cinque anni. È stato confermato per acclamazione Maurizio Pezzetta come presidente e sono stati altresì confermati Maurizio Iori, vicepresidente vicario, e Gianluca Sondali, vicepresidente, anche loro per acclamazione. L’Assemblea Elettiva ha colto l’occasione per presentare l'osservatorio Fimaa Roma: “I professionisti dei servizi immobiliari”. L’indagine realizzata da Format research dimostra ancora una volta come quello immobiliare sia un comparto trainante per l’economia capitolina, con un andamento che nonostante la recrudescenza della pandemia sta andando oltre le previsioni. Le principali criticità registrate dal settore, più del Covid, sono la mancanza di infrastrutture della Capitale, un contesto urbano poco accogliente, una burocrazia inefficace. (segue) (Com)