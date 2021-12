Export: Di Maio, nuovo record di 423 miliardi in primi 10 mesi 2021, puntiamo ai 500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Record su record per l'export italiano: gli ultimi dati riportano che nei primi dieci mesi del 2021 è stata raggiunta una quota di 423 miliardi di valore assoluto delle esportazioni di Made in Italy. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "È una cifra mai vista prima, che supera quella dello stesso periodo del 2020 (356 miliardi), ma anche i 402 miliardi dei primi dieci mesi del 2019, finora considerato l'anno del boom. Si conferma anche che stiamo facendo meglio di grandi Paesi come Germania e Francia. Possiamo dirlo, ora siamo concretamente proiettati verso il nostro obiettivo: superare i 500 miliardi nel 2021", ha spiegato Di Maio. "Nel frattempo continuiamo a lavorare sodo: ai 5,4 miliardi già stanziati con il Patto per l’Export abbiamo aggiunto, con l’ultima legge di Bilancio, per ognuno dei prossimi cinque anni, un miliardo e mezzo per rifinanziare il Fondo 394 e altri 150 milioni di euro sul Fondo per la promozione integrata", ha aggiunto. (segue) (Res)