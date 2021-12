Pnrr: Amendola, sono realista su prossima rata, siamo nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Sulla prossima rata del Next Generation Eu prevista per gennaio il governo è assolutamente in grado di centrare l’obiettivo e operare nei tempi previsti. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Sabato Anch’io”. “Il governo ha fatto tutti i passaggi. Nel piano ci sono varie rate e questa è la prima di gennaio. Ce ne saranno altre ogni sei mesi e in questo periodo ci sarà un cronoprogramma di riforme che dobbiamo fare: azioni dedicata all’acqua, al territorio, al digitale”, ha detto Amendola. “È un piano strutturato, che la Commissione Ue segue con attenzione”, ha proseguito. “Io sono assolutamente convinto che centreremo l’obiettivo. Le riforme più importanti, quelle della Pubblica amministrazione e della giustizia, sono già stata presentate in Parlamento” quindi “sono assolutamente realista: siamo nei tempi previsti”, ha detto Amendola. (Res)