Pnrr: Amendola, è una missione nazionale per l'Italia

19 luglio 2021

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza durerà sino al 2026 ma non si lega alle forze politiche che lo gestiranno: è un piano per l’Italia. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Sabato Anch’io”. “Io lo vedrei più come una missione nazionale per far sì che la ripresa, dopo la tragedia del Covid-19, sia strutturale, non solo per una ripresa economica ma per cambiare il volto del Paese, per aiutare le filiere industriali”, ha detto Amendola “Ogni sei mesi dovremo vedere i risultati di questo governo, e anche dei prossimi che ci saranno. Si lega alla vicenda del Quirinale, ma anche a quello di ciò che dovremo fare nei prossimi anni”, ha aggiunto. (Res)