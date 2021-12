Quirinale: Amendola, nel Pd non c'è consenso su possibile candidatura di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non so quanto sia reale la candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica: nel Partito democratico, al momento, non c’è consenso su questa opzione. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Sabato Anch’io”. Per eleggere il prossimo presidente “ci deve essere il consenso di tutte le forze politiche. Il nome che si sceglie è quello dell’arbitro, di una figura superpartes. Le forze politiche devono scegliere tutte insieme”, ha detto Amendola. “Ora siamo al posizionamento di figure, ma bisognerà scegliere sul consenso di tutti”, ha aggiunto il sottoseretario. (Res)