Covid: Amendola su questione tamponi, coordinamento europeo resta saldo

19 luglio 2021

- A livello europeo il coordinamento sulla gestione delle misure per contenere la diffusione del Covid-19 resta saldo: “siamo tutti dalla stessa parte”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Sabato Anch’io”. “C’è stata una lettura di frizione ma è stato molto rumore per nulla. I leader europei hanno discusso di coordinamento e questo punto è saldo, soprattutto per quanto riguarda la vaccinazione. Poi dobbiamo portare molti vaccini fuori dal continente europeo”, ha spiegato Amendola. “Ogni Paese segue delle restrizioni o dei rafforzamenti: ho letto ieri sera della Danimarca che torna in lockdown su alcuni aspetti della vita comune; mentre la Francia ieri ha deciso di rafforzare il green pass sul modello italiano”, ha ricordato il sottosegretario. In merito alle potenziali frizioni con la Francia sulla questione dei tamponi all’ingresso nel Paese, Amendola ha affermato chiaramente: “L’Italia ha scelto di alzare l’attenzione perché la variante Omicron ha numeri di diffusione molto ampi. Dato che sui vaccini abbiamo realizzato un’ottima performance vogliamo difenderla, ma tutto nel quadro del coordinamento europeo”. (Res)