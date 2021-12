Ue: Amendola, Italia e Francia concordi su cambiamento Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Italia e Francia sul cambiamento del Patto di stabilità e crescita sono su fronti comuni. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Sabato Anch’io”. “Con la Francia siamo stati quelli che hanno spinto di più per dare forza a un’Europa che reagisce al Covid-19 con politiche ambiziose”, ha detto Amendola, ricordando il negoziato del 2020 sul Next Generation Eu. “Il Patto di stabilità anche prima del Covid non dava quello che chiediamo all’Europa, ovvero di essere propensa verso gli investimenti e la crescita. Va cambiato e con la Francia siamo su fronti comuni”, ha aggiunto il sottosegretario. (Res)