Osce-Albania: ambasciatore Del Monaco e ministra Xhacka, "cooperazione eccellente" (2)

- Tutti noi, ha proseguito Del Monaco, “siamo incoraggiati e guidati da quei principi e valori che ho toccato all'apertura di questo discorso. Tutti noi manteniamo l'attenzione sul concetto unico e indivisibile di sicurezza che l'Osce rappresenta, che unisce l'intera regione da Vancouver a Vladivostok, dal Pacifico al Pacifico. Tutto questo in perfetto allineamento con la sua visione dell'Europa sudorientale”. “In qualità di rappresentanza dell’Osce, non guardiamo all'Albania in modo frammentario, ma con gli occhi spalancati per comprenderne l'intera ricchezza e bellezza”, ha aggiunto Del Monaco. Nel suo intervento la ministra Xhacka ha ricordato che “l'Albania ha un'esperienza unica con l'Osce”. “Abbiamo molti motivi per essere grati, perché il nostro Paese ha beneficiato molto del sostegno e della cooperazione con l'organizzazione, soprattutto negli anni più difficili di transizione in cui il ruolo dell'Osce è stato molto importante per indirizzare l'Albania nella giusta direzione i suoi sforzi per costruire un paese moderno e democratico, basato sullo stato di diritto”, ha detto la titolare della diplomazia albanese. (segue) (Alt)