Osce-Albania: ambasciatore Del Monaco e ministra Xhacka, "cooperazione eccellente" (3)

- “Sono molto lieta del fatto che le istituzioni albanesi e la rappresentanza godano di un'ottima e stretta collaborazione. Solo poche settimane fa ho avuto il piacere di incontrare la segretaria generale dell'Osce, Helga Schmid, durante la riunione ministeriale a Stoccolma. Entrambe abbiamo convenuto sull'ottimo lavoro della rappresentanza in Albania, ma anche sul ruolo unico svolto dall'Osce nei Balcani occidentali a sostegno della sicurezza, della stabilità e delle riforme, mirando al progresso della regione verso l'integrazione europea”, ha detto Xhacka. “Parlando del futuro della regione, credo che tra noi ci sia un ambito più significativo di cooperazione: tenendo presente innanzitutto che i nostri interessi e priorità comuni sono intrecciati, ma allo stesso tempo anche la capacità dell'Albania di dare un contributo significativo contributo per la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo della regione. E in secondo luogo, come membro del Consiglio di sicurezza per un mandato di due anni, seduta al più alto tavolo decisionale globale, l'Albania avrà un'opportunità d'oro per promuovere sviluppi positivi nella regione”, ha affermato la ministra. (Alt)