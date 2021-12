Sardegna: legge omnibus a rischio impugnazione, incostituzionali due commi dell’articolo 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge omnibus, in vigore dallo scorso 23 novembre, potrebbe essere impugnata dal governo almeno nella parte che riguarda l'urbanistica e, in particolare le zone umide. Sotto la lente dell'ufficio legislativo del ministero della Cultura ci sono due commi dell'articolo 13, ritenuti costituzionalmente illegittimi. Il primo comma, infatti, non prevede limiti temporali per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale e questo lo metterebbe in contrasto col codice Urbani del 2004, che prevede l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica non oltre due anni dalla loro approvazione. Il secondo comma, invece, non contempla più l'inedificabilità delle zone umide, ed è in contrasto sempre col decreto legislativo del 2004 sui piani paesaggistici e con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione. L'ufficio legislativo del ministero della Cultura ha trasmesso la pratica al dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri affinché giri le osservazioni alla Regione Sardegna. (Rsc)