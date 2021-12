Regno Unito: si dimette funzionario incaricato di indagare su “party natalizi”, una festa si sarebbe svolta nel suo ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di gabinetto britannico Simon Case, il funzionario incaricato dell’inchiesta sulle feste tenute a Downing Street lo scorso anno in piena serrata contro il Covid-19, si è dimesso dall’incarico dopo che è emerso che uno di questi eventi si sarebbe tenuto proprio nel suo ufficio. Per garantire che l'indagine in corso mantenga la fiducia del pubblico, il segretario di gabinetto Simon Case si è ricusato per il resto del processo", hanno riferito fonti del governo di Londra. Secondo quanto rivela l’emittente radiotelevisiva “Bbc”, Case avrebbe dovuto riferire sulle accuse secondo cui le regole anti Covid erano state infrante in occasione di alcuni festeggiamenti per il personale tenutesi l'anno scorso durante il periodo natalizio. Il suo incarico, tuttavia, è stato messo in dubbio dopo l’emergere di alcune indiscrezioni secondo cui una di queste feste si sarebbe tenuta nel suo stesso ufficio. Dal numero 10 di Downing Street, sede del governo britannico, fanno sapere quindi che l’indagine sarà affidata a Sue Gray, un’altra funzionaria che svolge attualmente l’incarico di seconda segretaria permanente presso il Dipartimento l’aumento del tenore di vita, gli alloggi e le comunità. Gray dovrà “accertare i fatti e presentare quanto scoprirà nella sua indagine al primo ministro”.(Rel)