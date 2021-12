Pa: progetto Inps nella Top 10 mondiale della lista Ircai Unesco su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Inps ha appena ricevuto un importante riconoscimento da Ircai, il centro per l’intelligenza artificiale promosso dall’Unesco, con il progetto relativo alla classificazione e smistamento automatico delle Pec. Stando al relativo comunicato stampa, nel bando globale di proposte di progetti che fanno ampio uso di intelligenza artificiale per supportare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, il progetto Inps è stato riconosciuto come “outstanding” (eccezionale) e premiato nella Top 10 mondiale. Il progetto, prosegue la nota, è incentrato sul rendere più efficiente il flusso di comunicazione dei milioni di Pec che ogni anno vengono inviate all’Inps, attraverso un sistema che riesce a comprendere il contenuto della Pec ricevuta e indirizzarla automaticamente verso l’operatore Inps più specializzato nella specifica risposta. Questo ha un duplice vantaggio: abbatte i tempi di comunicazione e risposta dell’Inps verso il richiedente; e ottimizza il lavoro degli operatori permettendo loro di dedicarsi ad attività a massimo valore aggiunto verso l’utente. (segue) (Com)