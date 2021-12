Pa: progetto Inps nella Top 10 mondiale della lista Ircai Unesco su intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso questa e altre soluzioni, prosegue la nota, Inps punta a migliorare costantemente i servizi verso i cittadini e ad aumentare la qualità del lavoro dei propri dipendenti. “Il riconoscimento ottenuto oggi è per noi motivo sia di orgoglio nazionale che di incoraggiamento a proseguire in questa direzione: un riconoscimento frutto del nuovo percorso di innovazione che Inps ha avviato dal 2019, realizzandolo anche grazie alla collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e partner esterni”, ha commentato il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico. “L’Inps sta sviluppando soluzioni di vera avanguardia tecnologica mondiale nell’intelligenza artificiale e nel machine learning, soluzioni che vogliono realizzare un concreto beneficio per tutti gli stakeholders: cittadini, imprese e l’intera Pa”, ha concluso. Molti dei nuovi progetti in fase di realizzazione in Inps, prosegue la nota, fanno leva sulle capacità offerte dall’intelligenza artificiale quale tecnologia fondamentale per aumentare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. (Com)