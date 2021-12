Brasile: Mercosur, Bolsonaro lamenta mancata revisione Tariffa esterna comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il fallimento delle trattative, la revisione della Tec continuerà in cima alla lista delle priorità dei Paesi che compongono il Mercato unico del sud (Mercosur). E' quanto dichiarato dai presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay in un nota congiunta diffusa al termine dell'ultimo incontro nel 2022 conclusosi oggi. I governi del Paesi del blocco hanno evidenziato "il loro impegno a rivedere la tariffa esterna comune come strumento chiave per rafforzare l'unione doganale del Mercosur e si sono impegnati a raggiungere un accordo quadripartito a vantaggio della produttività e della competitività delle economie degli Stati parti nella prossima presidenza pro tempore". L'incontro ha segnato la celebrazione del trentesimo anniversario del blocco e l'ultima riunione con la presidenza di turno del Brasile. La presidenza nel 2022 sarà affidata all'Uruguay. (segue) (Brb)