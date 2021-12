© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà presente, con l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la Presidente del Municipio II Francesca del Bello, alla riapertura della linea tram 2 (Flaminio- Piazza Mancini) di Atac.Roma, piazzale Flaminio (ore 11:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari parteciperà alla mobilitazione "Fermiamo il naufragio di civiltà, no all'Europa del filo spinato".Roma, Ambasciata di Polonia (tra via P.P. Rubens e via Monti Parioli) e nei pressi dell'Ambasciata di Bielorussia (Piazza Monte Tufone) alle ore 11.30 e alle ore 13.30. (segue) (Rer)