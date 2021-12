© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La Lista civica femminista, egualitaria, ecologista Roma Futura torna a riunirsi per proseguire lungo il percorso tracciato durante le elezioni comunali e rilanciare il progetto verso le sfide future.Roma, Cinema Avorio, via Macerata 12 (ore 10)- I presìdi Slow Food e i vitigni autoctoni del Lazio per la prima volta riuniti insieme in un unico evento. Questo è "Presidiamo la biodiversità", l'appuntamento organizzato da Slow Food Lazio in occasione del Terra Madre Day con il contributo di Arsial-Regione Lazio.Roma, Eataly, Piazzale 12 ottobre 1492 (ore 10) (segue) (Rer)