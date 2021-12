Business news: cinese Gwm si ritira da progetto reindustrializzazione stabilimento Nissan di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa cinese Great Wall Motors (Gwm) ha deciso di ritirarsi dal progetto di reindustrializzazione dello stabilimento Nissan nella zona franca di Barcellona nonostante sia il governo che la giunta regionale catalana avessero migliorato le condizioni iniziali assicurando maggiori aiuti pubblici ed una riduzione dell'affitto dello spazio dove si trova la fabbrica. In una lettera, Gwm ha spiegato che lo stabilimento di Barcellona non può soddisfare la capacità di produzione di almeno 300 mila veicoli all'anno. Il consiglio di fabbrica di Nissan ha assicurato che in previsione di questa possibilità era già stato già attivato un tavolo per individuare delle alternative. Il "paino B" dovrà essere in grado di trovare una soluzione in meno di 15 giorni, prima che la casa automobilistica giapponese lasci gli impianti il 31 dicembre. (Spm)