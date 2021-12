Business news: Regno Unito, per Ons tasso di disoccupazione sceso al 4,2 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è sceso al 4,2 per cento nel mese di ottobre del 2021, nonostante la fine del piano di cassa integrazione previsto dal governo per la pandemia da coronavirus. Questo quanto emerge dai dati dell'Ufficio nazionale di Statistica (Ons), che mettono in mostra come le aziende abbiano continuato ad assumere dipendenti. Dopo una ripresa nel mercato del lavoro nel mese di settembre, il numero dei dipendenti sui libri paga delle aziende è aumentato di 275 mila nel mese di novembre. L'Ons ha detto che queste stime potrebbero cambiare, poiché molti dipendenti potrebbero essere ancora nel loro periodo di preavviso, ma secondo le statistiche, il numero dei licenziamenti resterà molto basso. (Rel)