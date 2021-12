Business news: Spagna, a novembre inflazione cresce al 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Spagna l'inflazione è aumentata al 5,5 per cento, un decimo di punto percentuale in meno di quanto annunciato nelle statistiche preliminari dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta della cifra più alta degli ultimi 29 anni, e un tasso molto più alto di quello della crescita dei salari. Particolari aumenti sono stati registrati per l'elettricità (+16,8 per cento), i trasporti (+13,5 per cento), il cibo e le bevande analcoliche (+3,3 per cento) e alberghi, caffè e ristoranti (+2,5 per cento). (Spm)