Business news: Gazprom aumenta la produzione di gas del 14,2 per cento dall'inizio dell'anno

- Dall'inizio dell'anno fino alla metà di dicembre, la compagnia energetica russa Gazprom ha incrementato la produzione di gas del 14,2 per cento, pari a 61,1 miliardi di metri cubici di gas in più, rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo la soglia di 490,4 miliardi di metri cubici di gas. Lo comunica la stessa Gazprom in una nota, aggiungendo che le esportazioni verso i Paesi non membri della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) sono aumentate del 4,8 per cento nello stesso periodo analizzato, toccando quota 178,1 miliardi di metri cubi. (Rum)