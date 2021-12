© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Bulgaria ha toccato a novembre i massimi storici degli ultimi dieci anni con un aumento del 7,3 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto bulgaro di statistica precisando che l'aumento su base mensile è stato dell'1,4 per cento. Negli ultimi 12 mesi, a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, i prezzi dei servizi di trasporto sono aumentati del 22 per cento. (Seb)