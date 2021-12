Business news: Spagna, governo assegna 67 dei 189 milioni euro di aiuti Ue per innovazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo ha approvato 67 milioni di euro di aiuti dei fondi europei dei 189 complessivi previsti nei bandi presentati ad agosto per l'innovazione industriale. In particolare, 57,4 milioni di euro sono stati assegnati per l'innovazione nel campo dell'industria manifatturiera, 9,9 per "industria connessa 4.0". Questi bandi annuali, che fanno parte del Piano per la ripresa e la resilienza sono stati presentati a metà agosto con un termine di due settimane per la presentazione delle domande, tempi ritenuti troppo esigui e che hanno provocato le critiche della comunità imprenditoriale. In risposta alle critiche, il governo ha assicurato che i bandi del prossimo anno forniranno "una maggiore risposta" alle esigenze delle Piccole e medie imprese. (Spm)