Business news: Danimarca, assegnate a Siemens Gamesa 41 turbine per due parchi eolici

- La compagnia elettrica statale svedese Vattenfall ha assegnato all'azienda ispano-tedesca Siemens Gamesa un ordine di 41 turbine per due parchi eolici offshore in Danimarca, Vesterhav Nord e Vesterhav Sid, con una capacità complessiva di 344 megawatt. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". I due parchi copriranno il consumo energetico annuale di circa 350 mila famiglie nel nord del Paese. Siemens Gamesa ha 5.600 dipendenti in Danimarca, dove ha iniziato la sua attività eolica nel 1980. (Spm)