Business news: Santander annuncia 5,3 miliardi investimenti digitalizzazione in America Latina

- La banca spagnola Santander investirà 5,3 miliardi di euro tra il 2022 ed il 2024 per promuovere la trasformazione digitale e tecnologica in America Latina. Lo ha annunciato la sua presidente, Anna Botin, in un incontro virtuale da Madrid con i giornalisti latinoamericani, in cui ha spiegato che questo investimento sarà utilizzato per espandere il business e continuare a migliorare il servizio clienti. L'America Latina rappresenta il 40 per cento dei profitti di Santander, con 96 mila dipendenti sui 193 mila complessivi, e conta circa 80 milioni di clienti, principalmente in Brasile, Messico, Cile, Argentina e Uruguay. (Spm)