Business news: Banca d'Inghilterra aumenta tassi di interesse allo 0,25 per cento

- La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi d'interesse allo 0,25 per cento, per la prima volta in più di tre anni, in risposta alle richieste di affrontare l'aumento dell'inflazione nel Paese. Il comitato per la politica monetaria ha approvato con 8 voti favorevoli e 1 contrario, l'aumento del tasso dal minimo storico dello 0,10 per cento allo 0,25 per cento, nonostante le incertezze sulle conseguenze della variante Omicron del Covid-19. La diffusione di tale variante potrebbe infatti fermare l'economia britannica, inducendo i consumatori a spendere meno. La Banca centrale britannica ha tuttavia sottolineato che il livello dei prezzi è riuscito a risalire nonostante la crisi pandemica degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi, i dati diffusi dal governo di Londra hanno mostrato che l'inflazione nel Paese è aumentata al 5,1 per cento su base annua novembre del 2021. (Rel)