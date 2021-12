Imprese: Mps approva piano strategico 2022-2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto Mps, gli obiettivi strategici del Piano sono basati su tre Pilastri ben fondati e facilmente eseguibili, che poggiano su tre fattori abilitanti per essere ampiamente integrati all'interno della Banca. I tre pilastri sono: rifocalizzazione verso la clientela "core" (famiglie e SMBs), sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr; radicale semplificazione del modello operativo, avvicinandolo ai clienti attraverso la rete; investimenti nella digital roadmap focalizzati su ben identificate iniziative per assicurare successo nell’esecuzione. Inoltre, le proiezioni di Piano sono basate sulle seguenti assunzioni: aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro da eseguirsi nel 2022 – anche in considerazione della generazione organica di 170 punti base di Cet1 realizzata nei primi 9 mesi del 2021 – che permette circa 800 milioni di investimenti It, la maggior parte dei quali verranno realizzati nei primi anni di Piano, circa un miliardo di costi di ristrutturazione, completa rispondenza alle indicazioni emerse in sede di Stress Test 2020 e agli attuali requisiti Mrel; margine di interesse sostenuto dal lancio del business del consumer credit, dalla continua riduzione del costo dei depositi a tempo (riduzione già visibile nel margine di interesse del 2021) e normalizzazione del costo del funding istituzionale; commissioni che beneficieranno del forte momentum commerciale, ulteriormente sostenuti dal minor ricorso a cartolarizzazioni e dallo sviluppo dell’attività commerciale grazie allasolida posizione di capitale; assenza di special reference period per il Tltro dopo giugno 2022; attivazione di un piano di uscite volontarie di personale, con risparmi di costo di circa 275 milioni di euro per anno. Tali risparmi potrebbero essere per la maggior parte realizzati entro il 2024, in funzione delle negoziazioni con i sindacati. (Com)