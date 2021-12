Business news: Spagna, comune di Castalla si oppone a costruzione impianto fotovoltaico di Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Castalla in provincia di Alicante (Andalusia) si è mobilitato contro la costruzione di un parco fotovoltaico di circa 300 ettari promosso dall'azienda di costruzioni Acs spagnola a causa dell'impatto ambientale e paesaggistico che avrebbe sulla città. Lo riferisce il quotidiano "El Diario". Il sindaco di Castalla, Antonio Bernabeu, ha spiegato l'amministrazione comunale sta lavorando alla rimodulazione del piano generale di sviluppo urbano (Pgou) per regolare l'installazione di questo tipo di infrastrutture nella città e per garantire "che sia fatto in modo responsabile, equilibrato e che non danneggi l'ambiente naturale". Nel frattempo, il comune ha invitato le associazioni e gli enti locali a presentare le loro osservazioni al mega-impianto attraverso una piattaforma telematica ed informerà direttamente i proprietari degli appezzamenti confinanti in modo che possano eseguire le procedure che ritengono opportune. "Come Comune siamo a favore delle energie rinnovabili e capiamo che bisogna costruire impianti, in questo caso impianti fotovoltaici. Tuttavia, vogliamo che questo processo si svolga in modo ordinato, tenendo conto dell'opinione di ogni località e causando il minor danno possibile ai cittadini e all'ambiente della zona", ha concluso il sindaco di Castalla. (Spm)