Business news: Germania, per Imk rischio recessione aumentato al 45,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di recessione per la Germania nel periodo da dicembre scorso a febbraio 2022 è aumentato al 45,2 per cento dal 40,8 per cento di novembre e dal 44,1 per cento di ottobre. È quanto comunicato dall'Istituto per la macroeconomia e la ricerca sul ciclo economico di Duesseldorf (Imk). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Peter Hohlfeld dell'Imk, “nonostante l'elevato livello di incertezza, l'attuale situazione dei dati parla ancora di una tendenza economica al rialzo”. Tuttavia, “ora è chiaro” che l'economia tedesca rallenterà alla fine dell'anno. Se il miglioramento nelle catene di fornitura internazionali dovesse proseguire e gli effetti della crisi del coronavirus fossero limitati, la produzione della Germania dovrebbe riprendere in maniera significativa dopo l'inverno. (Geb)