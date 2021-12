Business news: Romania, primo gas estratto nel Mar Nero sarà immesso nella rete nazionale dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime quote di gas estratte dai giacimenti nel Mar Nero saranno immesse nella rete nazionale il prossimo anno, e nel 2026 la quantità sarà notevolmente incrementata, con lo sfruttamento del perimetro di proprietà di Omv Petrom e Romgaz. Lo ha detto il ministro romeno dell'Energia, Virgil Popescu all'emittente televisiva "Digi24", auspicando che questo sviluppo favorisca un calo dei prezzi. "L'anno scorso è iniziato un investimento in un perimetro più piccolo, Aurora-Doina, di Black Sea Oil & Gas. Avrebbe dovuto essere completato quest'anno ma ci sono stati dei ritardi. Resto tuttavia convinto che nella prima parte del prossimo anno avremo le prime estrazioni di gas dal Mar Nero. Parliamo di un miliardo di metri cubi all'anno", ha detto Popescu ricordando che, d'altra parte, lo Stato vuole acquisire attraverso Romgaz la quota del 50 per cento del perimetro del giacimento Neptun di proprietà della statunitense Exxon. L'approvazione alla transazione è arrivata il 10 dicembre dall'assemblea generale degli azionisti di Romgaz, e questo contratto sarà firmato prossimamente. "Vogliamo che la decisione venga approvata da entrambi gli investitori, Romgaz e Omv Petrom, il prossimo anno, in modo che nel 2026 il primo gas del Mar Nero, da quel perimetro, venga immesso nel sistema di trasporto nazionale", ha affermato Popescu, secondo cui dovrebbe essere necessario un investimento di 4 miliardi di euro. (Rob)