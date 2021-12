Business news: Germania, nel terzo trimestre 56,9 per cento produzione da fonti convenzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La generazione di energia in Germania nel terzo trimestre del 2021 è derivata da fonti convenzionali per il 56,9 per cento del totale, pari a 118,4 miliardi di kilowattora. Si tratta di un incremento del 2,7 per cento su base annua, come comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Tra luglio e settembre scorso, il carbone si è confermato la principale fonte di energia della Germania, con una quota del 31,9 per cento. Rispetto allo stesso periodo del 2020, l'aumento è stato del 22,5 per cento. Le fonti rinnovabili hanno, invece, contribuito alla generazione di energia per il 43,1 per cento, in calo dal 44 per cento dello scorso anno. Dopo il carbone, l'eolico è stata la seconda fonte principale con il 16,6 per cento, seguito da nucleare e fotovoltaico con rispettivamente il 14,2 e il 13,3 per cento. (Geb)