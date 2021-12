Business news: Eni e Cip estendono collaborazione nell’eolico offshore in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, attraverso la sua controllata Eni gas e luce (che diventerà Plenitude nel 2022), e Copenhagen Infrastructure Partners (Cip), attraverso il suo New Markets Fund I, hanno esteso la loro attuale partnership francese, firmando un accordo di collaborazione nell’ambito della gara per l’assegnazione di concessioni marine per lo sviluppo di impianti eolici offshore in Polonia. Stando al relativo comunicato stampa, la Polonia ha aggiornato il quadro normativo dedicato all’eolico offshore, fissando un obiettivo di oltre 10 gigawatt di capacità da installare entro il 2030. In questo contesto, Eni gas e luce e Cip intendono presentare una candidatura per l’assegnazione di concessioni marine, primo passo per lo sviluppo di impianti eolici offshore e per la successiva partecipazione ai meccanismi di incentivazione (contract-for-difference) che saranno offerti in asta tra il 2025 e 2027. Cip ed Eni gas e luce, anche attraverso le proprie affiliate, puntano a diventare partner attivi e di lungo termine a sostegno del piano di transizione energetica polacco, con particolare attenzione alle energie rinnovabili. (Com)