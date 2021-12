Business news: Spagna, confermata sanzione da 8,5 milioni a Dragados (Acs) per "cartello" prezzi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha confermato la sanzione da 8,5 milioni di euro imposta nel 2015 dalla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) alla società Dragados, una filiale del gruppo di costruzioni Acs, e ad altre sei aziende per aver fissato i prezzi e spartito clienti e appalti per le costruzioni modulari e strutture prefabbricate utilizzate in scuole, istituti, ospedali e uffici. Come riferisce il quotidiano "El Pais", secondo la sentenza si considerano "accreditati" una serie di accordi avvenuti dal 2008 al 2013 relativi all'aggiudicazione di gare d'appalto indette da operatori pubblici e privati, così come la distribuzione dei clienti e la fissazione dei prezzi, per la fornitura, la vendita e/o il noleggio di costruzioni modulari, tra imprese dedicate alla fabbricazione, vendita e noleggio di moduli. Questa condotta sarebbe stata realizzata nelle comunità autonome di Valencia, Murcia, Galizia, Paesi Baschi, Aragona, Castiglia-La Mancia, Andalusia e Catalogna. Oltre a Dragados, la Cnmv aveva inflitto sanzioni ad Algeco Construcciones Modulares (1,591 milioni di euro), Abc Arquitectura Modular (144.241 euro), Alquibalat (461.847 euro), Alquileres Barceló Sáez (43.487 euro), Arlan (90.475 euro) e Renta de Maquinaria (340.868 euro). (Spm)