Lavoro: siglato il rinnovo del Ccnl artigiani Area Meccanica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un rinnovo importante quello del Ccnl egli artigiani - commenta il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis - ​che arriva dopo una lunga e faticosa trattativa, condizionata dalla fase emergenziale pandemica e dalla congiuntura economica che in parte ha colpito le aziende artigiane metalmeccaniche. Un contratto innovativo che si propone di valorizzare le nuove professionalità che si sono sviluppate a fronte di veloci cambiamenti nel lavoro e alla digitalizzazione dei processi produttivi. Anche in questo contratto abbiamo introdotto la formazione obbligatoria per il recupero delle competenze digitali. L’aumento salariale del 5 per cento porterà più certezze ai 500 mila lavoratori metalmeccanici in questo periodo, che nonostante la ripresa è ancora condizionato ancora dallo stato di emergenza e incertezza dovuto alla quinta ondata pandemica". (Com)