Covid: Irlanda introduce coprifuoco alle 20:00 per scongiurare ondata Omicron

- Il governo irlandese ha introdotto un coprifuoco a partire dalle 20 per i locali ed altri luoghi chiusi, per scongiurare l'ondata della variante Omicron del coronavirus prima di Natale. Come riporta l'emittente "Rte", secondo le misure concordate dal governo, tutti i ristoranti e i bar, esclusi i locali d'asporto o i servizi di consegna, dovranno chiudere alle ore 20, orario a partire dal quale non si potranno tenere eventi al chiuso. Per gli eventi è inoltre previsto un limite alla capienza massima del 50 per cento. Secondo le nuove regole inoltre, i matrimoni potranno tenersi dopo le 20 solo con al massimo 100 invitati. Non ci sono invece, cambiamenti al numero consentito di visite nelle famiglie, che rimane fisso a 4 persone per volta, come rimangono invariate le disposizioni sui viaggi internazionali. (Rel)