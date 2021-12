Brasile: scontro su vaccini Pfizer, funzionari autorità sanitaria “sconfessano” Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una diretta sul proprio profilo Facebook Bolsonaro aveva chiesto, ufficiosamente, i nomi dei tecnici che hanno approvato il vaccino sui bambini, cosa che non incontra i favori del presidente Bolsonaro. "Vogliamo pubblicizzare i nomi di queste persone, in modo che tutti possano conoscerli e, ovviamente, formarsi un'opinione", ha dichiarato Bolsonaro. A seguito della dichiarazione di Bolsonaro, da sempre critico all'utilizzo dei vaccini al punto di decidere di non vaccinarsi, i funzionari di Anvisa hanno denunciato di essere stati minacciati per aver ottempreato al regolare esercizio del loro dovere funzionale. "Qualcosa di estremamente incompatibile con il regime democratico e che dovrebbe ispirare la massima attenzione delle autorità competenti", afferma la nota. (Brb)