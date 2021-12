Yemen: "Wsj", Houthi si rivolgono a sauditi per espulsione di un alto diplomatico iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita filo-iraniano dello Yemen Ansarullah, spesso associato al nome del clan Houthi, ha intenzione di espellere dalle aree sotto il suo controllo il diplomatico iraniano Hassan Irloo, membro delle Guardie della rivoluzione introdotto clandestinamente nello Yemen l'anno scorso e nominato ambasciatore di Teheran nelle aree del paese controllate dai ribelli. Lo scrive il "Wall Street Journal", citando fonti coperte "mediorientali e occidentali". Le forze Houthi - spiega ancora la testata statunitense - hanno chiesto all'Arabia Saudita, che mantiene un ampio blocco aereo sulla capitale dello Yemen, di far tornare immediatamente in Iran il diplomatico, una richiesta vista dalle autorità di Riad come un segno di tensione tra Teheran e il gruppo militante finora sostenuto dalla Repubblica islamica. Irloo ha avuto un ruolo determinante nell'aiutare gli Houthi con la pianificazione delle operazioni militari, ma la sua influenza nello Yemen ha rafforzato una percezione negativa nel paese sul fatto che Ansarullah dipenda troppo strettamente da Teheran. Dopo sette anni di guerra civile, i ribelli sciiti mantengono il controllo di Sana'a, la capitale, e governano gran parte del nord del paese. "Irloo è diventato un peso per loro", ha detto un alto funzionario dell'area sentito dal "Journal". I sauditi, dal canto loro, avrebbero fatto sapere ai leader Houthi che non avrebbero permesso all'Iran di far volare un aereo in Yemen per prelevare Irloo. Quest'ultimo, però, potrebbe dall'Oman o dall'Iraq e sarebbe autorizzato solo qualora gli Houthi rilasciassero alcuni ostaggi sauditi di alto profilo.(Nys)